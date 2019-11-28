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Военное обозрение

Головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" готов к ходовым испытаниям

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Источник изображения: topwar.ru

Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" полностью готов к началу ходовых испытаний, которые планируется начать 12 декабря этого года. Об этом сообщил гендиректор Балтийского завода Алексей Кадилов.

Атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" выйдет на ходовые испытания 12 декабря 2019 года. Ранее на нем провели испытания реакторной установки. Передача ледокола заказчику намечена на весну 2020 года, ранее заявлялось, что атомоход начнет эксплуатацию в мае следующего года.

Универсальный атомный ледокол "Арктика" является головным судном проекта 22220 в серии из трех судов, строящихся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по контракту с "Росатомом". В серию также вошли ледоколы "Сибирь" и "Урал", которые спущены на воду и достраиваются на плаву. Сроки сдачи ледоколов - 2021 и 2022 года соответственно.

В июле этого года было принято решение о продлении серии ледоколов проекта 22220 до пяти кораблей. Контракт на закладку четвертого и пятого ледоколов также заключен с Балтийским ССЗ. Сдача первого из новых заложенных ледоколов намечена на декабрь 2024 года, второго - не позднее декабря 2026 года.

Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров без потери хода. Согласно проектным данным, новые ледоколы станут самыми большими и мощными в мире.

Главная энергетическая установка ледоколов включает в себя два реактора "Ритм-200" тепловой мощностью 175 МВт каждый. Основное ее преимущество перед другими аналогичными установками заключается в компактности и экономичности, а также энергоэффективной интегральной компоновке.

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  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
Росатом
Проекты
2020-й год
Арктика
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