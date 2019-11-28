На вооружение транспортной авиации ЦВО поступил самолет Ил-18

ЦАМТО, 27 ноября. Дальнемагистральный самолет Ил-18Е пополнил парк транспортного авиаполка Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области.

Самолет 26 ноября совершил посадку на аэродроме совместного базирования Кольцово в Екатеринбурге.

Ил-18 прошел модернизацию на авиапредприятии в Ленинградской области, были проверены и установлены новые блоки, агрегаты и комплексы, входящие в состав летательного аппарата. Обновлены системы коммуникации, навигации и отображения. Благодаря проведению полного комплекса работ по обслуживанию авиационной техники технический ресурс самолета был обновлен.

Самолет будет применяться для перевозки оперативных и рабочих групп командования округа в зоне ответственности ЦВО во время учений и тренировок.

Ил-18Е – дальнемагистральный пассажирский самолет, который может совершать полеты протяженностью от 3 тыс. до 6,5 тыс. км без промежуточных посадок с крейсерской скоростью 600-650 км/ч, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.