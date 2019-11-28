Робототехнический комплекс "Кунгас" поступит в опытно-войсковую эксплуатацию в следующем году

ЦАМТО, 27 ноября. Робототехнический комплекс (РТК) "Кунгас", состоящий из пункта управления и четырех различных по массе боевых роботов, поступит в опытно-войсковую эксплуатацию в 2020 году.

В этом году завершились государственные испытания опытного образца комплекса, разработанного в рамках опытно-конструкторской работы "Кунгас".

Работа по созданию РТК военного назначения продолжается. Их внедрение в войска и развитие теории боевого применения могут способствовать изменению порядка и способов применения общевойсковых формирований при ведении боевых действий.

Комплекс "Кунгас" включает в себя носимый робот весом 12 кг, легкий робот весом 200 кг, возимый робот весом до 2 тонн, боевой робот "Нерехта" и роботизированную версию бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка". Особенность данного РТК в том, что все роботы, входящие в него, могут управляться из одного центра в рамках единой системы управления, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.