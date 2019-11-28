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ЦАМТО

Робототехнический комплекс "Кунгас" поступит в опытно-войсковую эксплуатацию в следующем году

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Робототехнический комплекс "Кунгас".
Робототехнический комплекс "Кунгас".
Источник изображения: Стоп-кадр видео ТРК ВС РФ "Звезда"

ЦАМТО, 27 ноября. Робототехнический комплекс (РТК) "Кунгас", состоящий из пункта управления и четырех различных по массе боевых роботов, поступит в опытно-войсковую эксплуатацию в 2020 году.

В этом году завершились государственные испытания опытного образца комплекса, разработанного в рамках опытно-конструкторской работы "Кунгас".

Работа по созданию РТК военного назначения продолжается. Их внедрение в войска и развитие теории боевого применения могут способствовать изменению порядка и способов применения общевойсковых формирований при ведении боевых действий.

Комплекс "Кунгас" включает в себя носимый робот весом 12 кг, легкий робот весом 200 кг, возимый робот весом до 2 тонн, боевой робот "Нерехта" и роботизированную версию бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка". Особенность данного РТК в том, что все роботы, входящие в него, могут управляться из одного центра в рамках единой системы управления, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
БТР-МДМ Ракушка-М
Нерехта РТК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Робот
РТК
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