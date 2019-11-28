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Военное обозрение

Европейцы обсуждают планы по освоению космоса на ближайшую "пятилетку"

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Источник изображения: Европейское космическое агентство

Сегодня в испанской Севилье начинается двухдневная конференция ЕКА (Европейского космического агентства). Страны-члены должны принять окончательный вариант программы на следующие пять лет. Общий бюджет на это время составляет 14 млрд евро, из которых наибольший вклад внесёт Франция – около 2,5 млрд евро. И это на 400 млн евро больше, чем Париж закладывал "на космос" первоначально.

Какие проекты собираются реализовать европейцы в плане освоения космоса до 2024 года?

По последним данным, наибольшие объёмы финансирования в следующую "пятилетку" планируется направить на поддержание и развитие европейской спутниковой группировки. Сообщается, что это позволит "развивать конкуренцию в промышленной сфере и телерадиокоммуникациях". На эти цели направят около 8 млрд евро.

Напрямую с этим связана и реализация программы наблюдения за Землёй из космоса. Эта программа носит название "Коперник". Сама программа стартовала ещё несколько лет назад, в том числе с использованием спутников Sentinel, позволяющих получать детализированное изображение поверхности нашей планеты. Дополнительная "спутниковая" программа ЕКА – ARTES. Она связана с реализацией новых технологий спутниковой связи.

На конференции планируется обсудить взаимодействие с другими космическими агентствами, а также реализацию проекта по выводу на орбиту полезных грузов с помощью тяжёлой ракеты-носителя Ariane-5.

Накануне такая ракета вывела на целевые орбиты спутники TIBA-1 и Inmarsat-GX5. Старт состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане.

TIBA-1 – спутник с массой запуска 5600 кг, который принадлежит правительству Египта и планируется использоваться для широкополосной связи. Срок службы – 15 лет. Inmarsat-GX5 - 4007 кг – предназначен для услуг связи в том числе для морских судов в европейском и ближневосточном регионах. Срок службы более 16 лет.

О планах по обсуждению "дальних" космических миссий пока не сообщается.

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Страны
Гвиана
Египет
Испания
Франция
Продукция
Ariane-5 РН
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
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