Войти
Газета.ru

Признайте курдов террористами: Турция идет против НАТО

237
0
0

Турция отвергла план НАТО по "защите" от России

Анкара не намерена подписывать план НАТО на случай агрессии России против Польши или стран Балтии, пишут СМИ. Виной тому непризнание альянсом террористическими военных формирований сирийских курдов, как того требует Турция. Без согласия турецкой стороны продвижение плана защиты Польши и Прибалтики несколько осложнится.

Турция потребовала от своего представителя в НАТО не подписывать план Североатлантического альянса по защите Польши и стран Балтии - Латвии, Литвы и Эстонии - при возможном нападении России, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

По информации собеседников издания, Анкара приняла такое решение из-за того, что военно-политический блок официально не признал террористическими курдские "Отряды народной самообороны" (YPG).

Турецкий посланник должен жестко придерживаться обозначенной позиции и во время встреч, и в частных беседах, а также требовать от НАТО официального признания YPG террористической организацией, уточнили источники.

Минобороны и МИД Турции не ответили на запрос агентства. Турецкая делегация была не доступна для комментария.

Посланники НАТО добиваются, чтобы все 29 государств-членов альянса официально признали военный план защиты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в случае возможного нападения со стороны России. Если эту идею не одобрит Турция, НАТО может быть сложнее быстро укрепить свою оборону в Прибалтике и Польше.

"Они [турки] берут в заложники восточноевропейцев, блокируя одобрение этого военного плана, пока не получат уступки", - цитирует Reuters одного из своих источников. Второй собеседник агентства назвал поведение Турции "разрушительным", при том что НАТО в это же время пытается показать единство блока на фоне недавних заявлений президентов США и Франции: первый выразил скептицизм по поводу альянса, а второй заявил о "смерти мозга" организации.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, комментируя поведение Турции в этом вопросе, обратила внимание, что

позиция Североатлантического альянса "по обеспечению безопасности и защиты всех союзников остается неизменной".

Анкара 9 октября объявила о начале на севере Сирии военной операции "Источник мира" против сирийских курдов, которые, по ее мнению, должны быть признаны альянсом террористами. Целью своих действий Турция обозначила создание буферной зоны, которая бы стала защитным поясом для турецкой границы. По замыслу турецкой стороны, туда должны были вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное агентство САР SANA назвало операцию агрессией. Мировое сообщество также осудило действия Анкары. 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. В соответствии с документом, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-км зоной безопасности. Уже 1 ноября военные России и Турции провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Что касается плана по защите стран Прибалтики и Польши от действий России, он был составлен в связи с переходом Крыма под юрисдикцию РФ в 2014 году. Он не имеет прямого отношения к политике Турции в Сирии, но в то же время поднимает вопросы защиты границ стран-членов НАТО, указали в Reuters.

В июле 2016 года на саммите альянса в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону организации. Их формирование взяли на себя Великобритания, Германия, Канада и США. Тогда отмечалось, что в 2016 году это будут военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, а в следующем - военнослужащие из Хорватии и Франции.

Решение о принятии плана по защите Польши и Прибалтики должны озвучить на саммите НАТО, который состоится в Лондоне 3-4 декабря.

Члены блока надеются, что смогут достичь компромисса с Анкарой по этому вопросу. К тому же, необходимо одобрить обновленную стратегию по обеспечению альянсом защиты самой Турции.

Западные политики периодически делают заявления о "российской угрозе", причем чаще всего это представители прибалтийских стран и Польши. В то же время в Москве не раз заверяли, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров убежден: в НАТО прекрасно знают об отсутствии у российской стороны планов нападать на кого-либо, альянс просто пользуются поводом, чтобы разместить вблизи границ России больше военных соединений.


Лидия Мисник

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Германия
Канада
Латвия
Литва
Люксембург
Нидерланды
Норвегия
Польша
Россия
Сирия
США
Турция
Франция
Хорватия
Эстония
Компании
ВПВС РФ
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Похожие новости
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
24.05.2017
ВВС стран северной Европы: русофобия без границ
09.03.2016
Пентагон угрожает бюджетом
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
26.09.2011
Военная импотенция НАТО: победа, ставшая поражением
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.11 01:56
  • 1
Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года
  • 28.11 00:17
  • 4
Россия и Европа: спор в Евросоюзе — триумф для Путина (Frankfurter Rundschau, Германия)
  • 27.11 23:27
  • 55
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 27.11 23:14
  • 5
Магистраль из советского прошлого
  • 27.11 20:14
  • 7
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 27.11 20:08
  • 24
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 27.11 20:05
  • 97
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 27.11 19:52
  • 5
В "Рособоронэкспорте" заявили о намерении продавать оружие на $13 млрд в год
  • 27.11 19:07
  • 1953
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.11 18:40
  • 51
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 27.11 17:43
  • 4
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 27.11 17:39
  • 78
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.11 16:26
  • 6
Daedalus: британский ответ Flyboard Air
  • 27.11 16:22
  • 1
Горячие головы остудит "Баргузин"
  • 27.11 14:35
  • 15
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.