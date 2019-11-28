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ТАСС

В России создали беспилотники-киллеры для борьбы с другими дронами

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Виктор Кладов
Виктор Кладов.
Источник изображения: © Николай Галкин/ТАСС

Такие аппараты отслеживают дрона-нарушителя, догоняют его и набрасывают сеть

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Беспилотники-киллеры, способные отслеживать, перехватывать и обезвреживать дроны противника с помощью сетей, разработаны в России. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Есть и не только РЭБ-овские (средства радиолокационной борьбы - прим. ТАСС) комплексы, но и активные беспилотники-киллеры, которые отслеживают БПЛА-нарушитель, догоняют его и набрасывают сеть", - сообщил Кладов, говоря о существующих российских средствах противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Он добавил, что на прошедшем в ноябре в Объединенных Арабских Эмиратах ависалоне Dubai Airshow 2019 Россия представила эффективные комплексы радиоэлектронной борьбы с дронами.

Кладов также отметил, что входящий в Ростех концерн "Калашников" выпускает ружья для борьбы с БПЛА в радиусе 1-1,5 км. "Это работает просто: на беспилотник надо направить ружье и нажать на спусковой крючок. Электромагнитный импульс подавляет электронику беспилотника и тот либо падает, либо продолжает движение, но теряет связь с тем, кто его послал - фактически, аппарат становится слепым и бесполезным", - сказал представитель Ростеха.

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ОАЭ
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Концерн Калашников
Ростех
Проекты
БПЛА
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