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Интерфакс-АВН

Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года

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Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки "Кронштадт" проекта 677 "Лада" на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербур
Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки "Кронштадт" проекта 677 "Лада" на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2018 года.
Источник изображения: © РИА Новости / Ирина Мотина

Санкт-Петербург. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Две дизельные подлодки проекта 677 "Лада" - "Кронштадт" и "Великие Луки" планируется сдать 25 ноября 2021 года, говорится в материалах Кремля к поездке президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербург.

В документе отмечается, что строящиеся подлодки находятся на разных стадиях: у "Кронштадта" готовность 89%, а у "Великих Лук" - 55%.

Подлодки проекта 677 "Лада" были разработаны в конце прошлого века. Головная подлодка "Санкт-Петербург" была заложена в 1997 году, передана ВМФ в 2010 году. Субмарины этого проекта "Кронштадт" и "Великие Луки" были заложены в 2005 и в 2006 годах соответственно.

Потребность в подлодках проекта 677 сохраняется, сказал в ноябре главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"Иметь одну серию и один проект (неатомных подлодок - ИФ) - все равно, что иметь одни ботинки. Они промокли - и все. Потребность в проекте 677 сохраняется, но она будет уточняться и формироваться по результатам эксплуатации первых кораблей проекта", - сказал главком, отметив заинтересованность флота в строительстве дизель-электрических подводных лодок другого проекта - проекта 636.3.

В материалах к поездке президента РФ в Санкт-Петербург отмечается, что подлодки проекта 677 предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетного удара по береговым объектам противника.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Б-585 Санкт-Петербург
Компании
Кронштадт
Персоны
Путин Владимир
Проекты
636.3
677 Лада
877 Палтус
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1 комментарий
№1
28.11.2019 01:56
Проект 677 гораздо лучше 633 , такие лодки нам очень нужны .. да еще если бы с ВНЭУ ... , но видимо в Минобороны настолько "умные", что предпочли проект 636.
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