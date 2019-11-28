Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года

Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки "Кронштадт" проекта 677 "Лада" на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2018 года.

Санкт-Петербург. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Две дизельные подлодки проекта 677 "Лада" - "Кронштадт" и "Великие Луки" планируется сдать 25 ноября 2021 года, говорится в материалах Кремля к поездке президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербург.

В документе отмечается, что строящиеся подлодки находятся на разных стадиях: у "Кронштадта" готовность 89%, а у "Великих Лук" - 55%.

Подлодки проекта 677 "Лада" были разработаны в конце прошлого века. Головная подлодка "Санкт-Петербург" была заложена в 1997 году, передана ВМФ в 2010 году. Субмарины этого проекта "Кронштадт" и "Великие Луки" были заложены в 2005 и в 2006 годах соответственно.

Потребность в подлодках проекта 677 сохраняется, сказал в ноябре главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"Иметь одну серию и один проект (неатомных подлодок - ИФ) - все равно, что иметь одни ботинки. Они промокли - и все. Потребность в проекте 677 сохраняется, но она будет уточняться и формироваться по результатам эксплуатации первых кораблей проекта", - сказал главком, отметив заинтересованность флота в строительстве дизель-электрических подводных лодок другого проекта - проекта 636.3.

В материалах к поездке президента РФ в Санкт-Петербург отмечается, что подлодки проекта 677 предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетного удара по береговым объектам противника.