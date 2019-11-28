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Интерфакс-АВН

Эстония поможет Украине укрепить оборону

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Силы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО во время военных учени
Силы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО во время военных учени.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Степанов

Таллин. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Министры обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) и Украины Андрей Загороднюк подписали во вторник в Таллине совместную декларацию, в которой Эстония предложила Украине поделиться своим опытом создания территориальной обороны.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны Эстонии, министры обсудили вопросы сотрудничества в целях поддержания обороноспособности Украины, сообщило Министерство обороны.

"Практическая помощь Эстонии в развитии оборонного потенциала Украины продолжится. Она охватывает ряд областей, в том числе обмен опытом в области военной медицины, реабилитации и укрепления киберзащиты. Сегодня мы также подписали Декларацию о намерениях, о готовности поделиться опытом Эстонии по созданию территориальной обороны и привлечения к ней добровольцев", - сказал Луйк.

По данным минобороны Эстонии, специалисты балтийской республики, опираясь на опыт военизированной добровольческой организации Кайтселиит (Kaitseliit) помогают Украине в разработке современной концепции территориальной обороны.

Кроме двустороннего взаимодействия, Эстония продолжит поддержку формата сотрудничества между НАТО и Украиной.

Министры также обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины и предстоящую встречу в нормандском формате.

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