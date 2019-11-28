Войти
Деловая газета "Взгляд"

Новейшей российской снайперской винтовке увеличили дальность поражения

239
0
0
Высокоточная винтовка ORSIS Т-5000
Высокоточная винтовка ORSIS Т-5000.
Источник изображения: rg.ru

В России создана и успешно прошла испытания новая модификация высокоточной снайперской винтовки Т-5000-ORSIS-375CT с увеличенной до 2 тыс. метров дальностью поражения, заявил гендиректор предприятия-разработчика этого оружия ORSIS ("Промтехнология") Владимир Злобин.

"Разработана версия Т-5000 под калибр 375 Cheytac (9,5х77 мм), тестовые испытания прошли успешно. Если дальность поражения 338 калибра – 1500 метров, то здесь мы уже выходим за два километра. Рабочее название этой модели ORSIS-375CT", – передает РИА "Новости" слова Злобина.

Он добавил, что серийное производство новой модификации Т-5000 начнется в 2020 году, компания уже получила предзаказы на винтовку от представителей разных стран.

Напомним, 5 ноября гендиректор ЦНИИТОЧМАШ Дмитрий Семизоров сообщил, что на соревнованиях, которые приурочены к Дню народного единства, прошла презентация снайперской винтовки, разработанной в рамках опытно-конструкторской работы "Точность".

Винтовка предназначена для использования с двумя разными патронами: для обычных пуль и бронебойных. Она разработана на базе Т-5000, в которую в общей сложности было внесено более 210 конструкторские изменений.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Промтехнологии ГК
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
14.05.2019
Минобороны отказалось от снайперского комплекса "Точность"
17.08.2016
Дмитрий Семизоров: облик "солдата будущего" будет представлен на "Армии-2016"
20.11.2013
На оснащение стрелковым оружием в рамках ГПВ-2020 предусмотрено около 26 млрд рублей – Д.Медведев
20.11.2013
О государственно-частном партнёрстве в оборонно-промышленном комплексе
13.11.2012
"Калашом" не заманишь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.11 01:56
  • 1
Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года
  • 28.11 00:17
  • 4
Россия и Европа: спор в Евросоюзе — триумф для Путина (Frankfurter Rundschau, Германия)
  • 27.11 23:27
  • 55
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 27.11 23:14
  • 5
Магистраль из советского прошлого
  • 27.11 20:14
  • 7
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 27.11 20:08
  • 24
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 27.11 20:05
  • 97
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 27.11 19:52
  • 5
В "Рособоронэкспорте" заявили о намерении продавать оружие на $13 млрд в год
  • 27.11 19:07
  • 1953
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.11 18:40
  • 51
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 27.11 17:43
  • 4
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 27.11 17:39
  • 78
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.11 16:26
  • 6
Daedalus: британский ответ Flyboard Air
  • 27.11 16:22
  • 1
Горячие головы остудит "Баргузин"
  • 27.11 14:35
  • 15
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.