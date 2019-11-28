Британия собралась пересмотреть отказ от кассетных боеприпасов на случай "войны с Россией"

Великобритания должна будет пересмотреть свои обязательства в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года, если она хочет одержать победу в гипотетическом военном конфликте с Россией, пишут местные СМИ.

Как пишет The Daily Telegraph со ссылкой на доклад Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны, в случае столкновения российские вооруженные силы будут "значительно превосходить и опережать" ВС Великобритании, в результате чего "вражеская артиллерия сможет безнаказанно выполнять свои огневые задачи", передает ТАСС.

Чтобы избежать этого, авторы доклада предлагают инвестировать в дорогостоящее высокоточное оружие или пересмотреть обязательства, которые Великобритания взяла на себя согласно Конвенции по кассетным боеприпасам.

Автор документа Джек Уотлинг отметил, что в армейских кругах существует понимание важности артиллерии и интерес к возобновлению развития такого типа вооружений, но пока не понятно, разделяет ли эту позицию правительство страны.

Напомним, в начале ноября The Daily Telegraph писала, что Западу нужно "поумнеть" и "дать отпор" Москве в Арктике.

Дмитрий Зубарев