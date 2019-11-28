"Калашников" объявил о старте продаж новейшего АК-12 для всех желающих

Стенды продукции под брендом "Калашников" популярны на всех своих и международных выставках.

Речь идет о розничных продажах версии армейского автомата АК-12 под светозвуковой патрон.

Для покупки автомата нужен паспорт и... Собственно, больше ничего. В конструкцию которого внесены изменения, не позволяющие выстрелить боевым патроном. В остальном "как настоящий", собран в том же цеху, что и автоматы для армии.

Много шума

Кроме охолощенных АК-12 есть еще "списанный учебный" АК-12: он не стреляет, но вдвое дешевле.

Кроме того, в оружейные магазины уже завезли охотничью версию АК-12 - под названием TR3. Как и боевой собрат, в двух калибрах: 5,45 мм и 7,62 мм. Для покупки нужна лицензия.

Что в итоге? Беспрецедентный по меркам современной оружейной истории случай. Армия принимает на вооружение автомат, причем в войска еще не успели поставить первую партию из 150 тысяч 5,45-мм АК-12 и 7,62-мм АК-15. А охотничьи, охолощенные и учебные версии уже продают населению. Ну когда такое еще было?

Пожалуй, при Николае II: до революции 1905 года граждане Российской империи могли свободно купить пистолет или карабин, которого и в армии-то еще не было...

По логике вещей, мир сейчас расколется на два лагеря. Одни возмутятся: как можно! А что как разбойники и неадекваты их купят?! Другие поддержат начинание: настоящий мужчина должен учиться обращаться с оружием.

Но прежде чем принимать чью-либо сторону, давайте без эмоций разберемся, что это за оружие.

И вечный бой

Первое ощущение, когда берешь в руки АК-12 - он тяжелее и габаритнее обычного АКМ или АК-74. Весь такой из себя "ежик": кругом новомодные планки Пикатинни для прицелов. На самом деле это игры разума. Из-за обвеса - рельсовых направляющих, автомат лишь кажется весомее. На самом деле его вес 3,5 кг, и по сути своей он все тот же хрестоматийный "Калашников". Да, новый приклад, пистолетная рукоятка (очень удобная, к слову). Вместо открытого прицела - кольцевой диоптр. Шомпол теперь не под стволом - он разборный, в тыльнике приклада. Изменили газоотвод, дульный тормоз-компенсатор теперь не надо отвинчивать, он снимается на раз: там байонетная фиксация.

Разработали новый штык-нож, но и старый подходит.

Изюминка: вывешенное цевье. Переведем эту мудреность на человеческий язык. Это означает, что ствол при выстреле не соприкасается с частями автомата, прежде всего с цевьем. Это обеспечивает лучшую точность и кучность. Так обещано. Как это будет в реальном бою - покажет время.

У этого автомата есть будущее. Ведь по своей сути он логическое продолжение АК, АКМ, АК-74. На сайте kalashnikov.media есть ролик, где автомат убивает в режиме "стрельба, пока не разорвет ствол". АК-12 выдержал 680 выстрелов очередями, это втрое выше, чем требует минобороны.

Собственно, основные претензии к этому автомату идут не из армии, а от части блогеров, объявивших себя оружейными экспертами, и "диванных рэмбо" в соцсетях. В основе обвинений - несбывшиеся надежды. Все ждали что-то необычное. И первая версия АК-12 в принципе соответствовала чаяниям: двусторонние органы управления, затворная задержка, новаторская шахта для магазина. Но приняли на вооружение "скучную" версию, которая лишена ништяков. Пришлось отказаться от многого, например, от новой шахты для магазина. Но представьте, на военных складах лежат сто миллионов магазинов к АКМ и АК-74. Военные поставили оружейникам условие: все магазины должны быть совместимы. Отказались от шахты, вернулись к старой ствольной коробке.

Новый автомат - элемент снаряжения боевой экипировки "Ратник". Генералы, выдвигая ТЗ (техзадание), исходят из характера боя, бронежилетов противника и т.д. Нет в ТЗ только одного: задачи произвести впечатления на блогеров. Автомат для настоящей войны, а не для компьютерной.

Когда охота

Зачем АК-12 гражданским? Производитель объясняет: для изучения матчасти, коллекционирования, использования в театральных и кинопостановках, исторических реконструкциях.

Можешь довести до автоматизма сборку-разборку, отработать стойки и приемы стрельбы, научиться самому и затем привить детям навыки безопасного обращения с оружием. В общем, все то, что в СССР умел каждый школьник. И даже многие девочки, хотя в школе на НВП их обучали на санитарок, а не в качестве бойцов.

Что, если автомат попадет в руки злодею? Возьмет и ограбит магазин? Но преследовать бандита будет полиция с настоящим оружием. Станет отстреливаться холостыми? Смешно. Ведь в него-то полетят настоящие пули...

Более реальная проблема: стрельба в воздух на свадьбах. Таких инцидентов много. Но полиция и Росгвардия научились перевоспитывать горячих парней: за стрельбу - конфискация оружия, штраф, в некоторых случаях - тюремные нары.

Система работает.

Конкретно

Цена вопроса

Рекомендованные цены на гражданские версии АК-12:

Охолощенный АК-12 - 35 тыс. руб.

Охотничий TR3 - 69 000 руб.

Учебный АК-12СУ - 19 900 руб.

Для сравнения: охолощенное оружие других систем - пистолет Макарова около 15 тыс., Наган- от 20,5 тыс. до 34,3 тыс. (царский).

Кстати

В серию не пошел

Первая версия АК-12. Кто служил с АКМ и АК-74М, назовут такой переводчик режимов огня революцией. Но, увы, от него отказались.

Где еще посмотреть

Видео экстремальных испытаний карабина на базе АК-12 можно посмотреть на сайте "РГ".

Игорь Елков