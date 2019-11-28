ORSIS-375CT: сообщается о новой модификации отечественной снайперской винтовки

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Проведена модернизация отечественной снайперской винтовки Т-5000 ORSIS. Речь идёт об успешном завершении испытаний новейшей модификации этого снайперского оружия России - ORSIS-375CT.

Отличительная особенность обновлённой версии состоит в увеличенной дальности поражения. Для новой модификации она составляет более 2-х км.

По словам гендиректора предприятия "Промтехнология" Владимира Злобина, которые публикуются на страницах РИА Новости, модернизированный вариант снайперской винтовки создан под патрон калибр 9,5х77 мм, он же .375 Cheytac.

Т-5000 под патрон такого калибра, по заявлению Владимира Злобина, выходит на дальность поражения "за два километра" - в отличие от дальности поражения снайперской винтовки под калибр .338 (8,6х70 мм).

Отмечается, что на новую версию винтовки уже получены предварительные заказы. В серию ORSIS-375CT планируют вывести уже в 2020 году.

По некоторым данным, длина ствола обновлённой версии винтовки соответствует прежним показателям – под патрон калибра .338 – 700 мм. Не изменилась и общая длина винтовки – 1297 мм.

Винтовки этого производителя создаются со стволами, получаемыми по методу шпалерного строгания на ЧПУ-станках. Величина допусков по глубине нарезов ствола составляет меньше 0,0025 мм, а по шагу нарезов - около 0,004 мм на 1 м. Это один из наиболее точных методов создания стволов стрелкового оружия.