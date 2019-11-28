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Военное обозрение

Новый обмен ударами: Израиль вновь вынужден задействовать систему "Железный купол"

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Источник изображения: topwar.ru

Самолёты ВВС Израиля вновь нанесли удары по сектору Газа. Сообщается о нескольких взрывах, которые прогремели к западу от палестинского Хан-Юниса – южная часть сектора.

Израильские СМИ традиционно сообщают о том, что все цели, уничтоженные в Газе, принадлежали представителям боевиков.

Авиационные удары наносились по палестинским территориям, как сообщается, в ответ на обстрел израильских территорий. Накануне вечером в Израиле в который раз за последние несколько дней зазвучала тревога предупреждения об обстреле. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщает, что с территории сектора Газа были выпущены две ракеты в направлении населённого пункта Сдерот и его окрестностей.

Из сообщения:

Одна из ракет была сбита с помощью системы ПРО "Железный купол". Из пострадавших – одна женщина, она получила травму, упав по дороге в укрытие.

По данным израильских СМИ, вторая ракета упала вне территории населённого пункта.

Следом звуки сирены прозвучали в Ашкелоне. В ЦАХАЛ заявили, что на сей раз тревога оказалось ложной:

Это палестинские боевики открыли огонь из пулемётов по нашим самолётам.

На этом фоне обе стороны вновь отметились воинственными заявлениями в адрес друг друга. В секторе Газа пообещали продолжит "отвечать на израильскую агрессию". Премьер-министр Израиля Нетаньяху высказался о "неотвратимом наказании и жёсткой реакции на любые провокации в отношении безопасности Израиля".

О так называемой "сделке века" по примирению израильтян и палестинцев (в том числе на саудовские деньги), которая была анонсирована Дональдом Трампом, сегодня уже мало кто вспоминает.

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Страны
Израиль
Саудовская Аравия
Продукция
Железный купол
Персоны
Трамп Дональд
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