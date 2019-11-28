Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

Новая модификация российской высокоточной снайперской винтовки ORSIS Т-5000 под патрон 375 Cheytac (9,5х77 мм) с увеличенной дальностью поражения успешно прошла испытания. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на гендиректора предприятия-разработчика "Промтехнология" Владимира Злобина.

Отмечается, что модификация винтовки с рабочим названием ORSIS-375CT мощнее своих "сестер" под патроны 308 Winchester и 338 Lapua Magnum, выпускавшихся предприятием до недавнего времени.

"Если дальность поражения 338 калибра – 1500 метров, то здесь мы уже выходим за два километра", — сообщил Злобин.

Снайперская винтовка Т-5000-ORSIS-375CT предназначена для вооружения антитеррористических и специализированных снайперских подразделений.

28 марта винтовки ORSIS T-5000 (модификация "Точность") поступили на вооружение спецназа Росгвардии.