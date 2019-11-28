Войти
bmpd.livejournal.com

Проект вьетнамской малой подводной лодки

241
0
+1

Как сообщил ресурс IndoPacific News , во Вьетнаме разработан собственный проект малой подводной лодки водоизмещением около 100 тонн. Лодка, видимо, предназначена главным образом для транспортировки сил специального назначения. Сведения о строительстве лодок пока что отсутствуют.

Проспект с изображением разработанного во Вьетнаме проекта малой подводной лодки водоизмещением около 100 тонн (с) twitter.com/indopac_info

Cо стороны bmpd напомним, что Вьетнам в 1997 году приобрел в КНДР две малые подводные лодки типа Yugo, и, видимо, новый вьетнамский проект частично основывается на их конструкции

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
КНДР
Похожие новости
29.01.2018
Способен ли китайский танк "Тип 99" превзойти М1 "Абрамс" или российский Т-90?
07.11.2017
Трамп хотел бы встретиться с Путиным на саммите АТЭС
03.10.2017
Почему Россия проводит так много военных учений совместно с другими странами? (Newsweek, США)
16.12.2016
Чем российская армия способна засечь противника
24.06.2016
Пхеньян неубедительно грозит Гуаму
21.03.2016
Дорого и сердито. 5 самых дорогостоящих военных операций с 1950 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.11 01:56
  • 1
Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года
  • 28.11 00:17
  • 4
Россия и Европа: спор в Евросоюзе — триумф для Путина (Frankfurter Rundschau, Германия)
  • 27.11 23:27
  • 55
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 27.11 23:14
  • 5
Магистраль из советского прошлого
  • 27.11 20:14
  • 7
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 27.11 20:08
  • 24
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 27.11 20:05
  • 97
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 27.11 19:52
  • 5
В "Рособоронэкспорте" заявили о намерении продавать оружие на $13 млрд в год
  • 27.11 19:07
  • 1953
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.11 18:40
  • 51
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 27.11 17:43
  • 4
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 27.11 17:39
  • 78
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.11 16:26
  • 6
Daedalus: британский ответ Flyboard Air
  • 27.11 16:22
  • 1
Горячие головы остудит "Баргузин"
  • 27.11 14:35
  • 15
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.