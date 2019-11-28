Проект вьетнамской малой подводной лодки

Как сообщил ресурс IndoPacific News , во Вьетнаме разработан собственный проект малой подводной лодки водоизмещением около 100 тонн. Лодка, видимо, предназначена главным образом для транспортировки сил специального назначения. Сведения о строительстве лодок пока что отсутствуют.

Проспект с изображением разработанного во Вьетнаме проекта малой подводной лодки водоизмещением около 100 тонн (с) twitter.com/indopac_info

Cо стороны bmpd напомним, что Вьетнам в 1997 году приобрел в КНДР две малые подводные лодки типа Yugo, и, видимо, новый вьетнамский проект частично основывается на их конструкции