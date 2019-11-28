Российские военнослужащие приняли участие в международном антитеррористическом учении в Китае

Владивосток. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Международное антитеррористическое учение стран АСЕАН и их диалоговых партнеров с участием группы военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) завершилось в Китае, сообщила в среду пресс-служба ВВО.

"В ходе активной фазы учения подразделение специального назначения ВВО совместно с группами, сформированными из военнослужащих стран, участвующих в учении, провели предварительную разведку района, занятого условными боевиками, с применением беспилотных летательных аппаратов, вскрыли каналы связи условных террористов, провели полевую рекогносцировку объектов штурма", - говорится в сообщении.

Были приняты меры к подавлению каналов связи "террористов" постановкой электронных помех. Далее военнослужащие спецназа ВВО совместно с другими участниками учения оцепили и блокировали указанный район.

В ходе операции "заложники", находящиеся в административных зданиях, были освобождены, их сопроводили в безопасную зону, а задержанных "террористов" вывезли для проведения допросов.

"Кроме того, в ходе учения отработана высадка тактического воздушного десанта, вооруженное патрулирование "зачищенного" района, проведена инженерная разведка для поиска и уничтожения взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

От Восточного военного округа для участия в учении были привлечены офицеры штаба ВВО для работы на многонациональных пунктах управления и военнослужащие подразделений специального назначения, всего около 40 человек.

Ранее спецназу ВВО и другим участникам учения военнослужащие Народно-освободительной армии Китая продемонстрировали тактические приемы передвижения по улицам, применение транспортных средств. Спецназ ВВО принимал участие в тренировках по захвату здания, автомобиля, спасению условных заложников.

Участников учения ознакомили с методикой штурма загазованного здания, удержанию занятых помещений.