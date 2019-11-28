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Торжественная церемония передачи Россией Монголии двух истребителей МиГ-29УБ

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Торжественная церемония передачи Россией Монголии двух истребителей МиГ-29

Переданные Монголии из наличия ВКС России два истребителя МиГ-29 над аэропортом им. Чингисхана. 16 ноября 2019 года. Фото (с) Mizar Zeta

26 ноября 2019 года в день 95-й годовщины провозглашения Монгольской Народной Республики в столичном аэропорту им. Чингисхана возле города Улан-батор прошла торжественная церемония передачи Россией Монголии двух истребителей МиГ-29[УБ]. Самолеты переданы в рамках военно-технической помощи из наличия ВКС России.

3 сентября 2019 года во время визита Президента Российской Федерации В.В. Путина в Монголию страны подписали межправительственный протокол о возобновлении действия соглашения об оказании Монголии военно-технической помощи на безвозмездной основе. Соглашение было подписано 3 марта 2004 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Монголия
Россия
Продукция
МиГ-29
Персоны
Путин Владимир
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