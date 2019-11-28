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Военное обозрение

Иранские СМИ заявили о планах постройки "гигантского эсминца"

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Источник изображения: https://www.almasdarnews.com

По заказу иранского военно-морского флота планируется построить "гигантский эсминец", который сможет действовать в международных водах в течение длительного срока. Об этом проинформировало местное СМИ FNA со ссылкой на заявление командующего ВМС страны контр-адмирала Хоссейна Ханзади.

Со слов обозначенного военного, усилиями его ведомства был разработан проект "Негин", предусматривающий строительство нового эсминца. Как он заявил, корабль будет иметь водоизмещение от 5 тыс. до 7 тыс. тонн и сможет довольно долго выполнять боевые задачи в отдаленных районах.

Как поясняют в FNA, "самые тяжелые эсминцы [так в тексте - ВО], используемые иранскими военно-морскими силами, имеют водоизмещение почти в 1300 тонн". Однако, со слов издания, были достигнуты крупные успехи в судостроении, позволяющие выполнить поставленную задачу.

Данные заявления выглядят несколько неоднозначно. На протяжении последних десятилетий традиционно корабль классифицируется в качестве эсминца, если имеет тоннаж от 5 тыс. тонн, а то и более. Например, американские "Арли Берки" – 8,4 тыс. т полного водоизмещения. На этом фоне "гигантскими" можно назвать корабли несколько иного уровня, такие как "Зумвальты" с 14,5 тыс. т.

Хотя следует учесть, что многие страны пытаются повысить статус своих ВМС простым повышением разрядности входящих в их состав кораблей.

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Страны
Иран
США
Продукция
Arleigh Burke
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