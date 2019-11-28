Войти
ТАСС

Старт российского носителя "Союз" с космодрома в Куру назначен на 17 декабря

284
0
+1
Запуск ракеты "Союз" с шестью спутниками OneWeb с космодрома Куру. 28 февраля 2019 года
Запуск ракеты "Союз" с шестью спутниками OneWeb с космодрома Куру. 28 февраля 2019 года.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Roscosmos

Глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль подчеркнул, что это "будет важный запуск, поскольку речь идет о выводе на орбиту спутника серии COSMO-SkyMed второго поколения"

ПАРИЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Новый старт российского носителя "Союз" будет произведен с космодрома в Куру (Французская Гвиана) 17 декабря. Об этом сообщил в среду глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль. Его выступление в центре управления полетами в Куру транслировал сайт корпорации в связи с запуском ракетой Ariane 5 двух спутников связи.

"Трудовой год для Гвианского космического центра еще не закончен. Мы вернемся в центр управления полетами 17 декабря в связи с предстоящим запуском носителя "Союз", - сказал глава корпорации, осуществляющей коммерческие пуски ракет с Куру.

Стефан Исраэль подчеркнул, что это "будет важный запуск, поскольку речь идет о выводе на орбиту спутника серии COSMO-SkyMed второго поколения. Он изготовлен корпорацией Thales Alenia Space по заказу правительства Италии". Также будет выведен на орбиту европейский космический телескоп CHEOPS и три спутника малых размеров, в частности французский малый научный спутник EyeSat, сообщил глава корпорации.

В ночь на среду ракета Ariane 5 успешно вывела на переходные орбиты два аппарата общей массой около 10 тонн. Это спутник TIBA-1, созданный компаниями Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space по заказу правительства Египта. Вместе с ними был запущен спутник Inmarsat GX5, произведенный Thales Alenia Space для британского оператора мобильной спутниковой связи Inmarsat.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Гвиана
Египет
Италия
Россия
Франция
Продукция
Ariane-5 РН
Ми-17
Компании
Airbus
Arianespace
Leonardo
Thales
Проекты
Ariane РН
Союз РН
Похожие новости
25.11.2019
Запуск ракеты Ariane 5 с Куру отложили на неопределенный срок
16.07.2019
Европейская спутниковая система Galileo. История и характеристики
05.04.2019
"Союз-СТ" с четырьмя спутниками связи стартовал с космодрома в Куру
28.04.2015
С космодрома Куру в 222-й раз стартовала ракета Ariane
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.11 01:56
  • 1
Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года
  • 28.11 00:17
  • 4
Россия и Европа: спор в Евросоюзе — триумф для Путина (Frankfurter Rundschau, Германия)
  • 27.11 23:27
  • 55
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 27.11 23:14
  • 5
Магистраль из советского прошлого
  • 27.11 20:14
  • 7
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 27.11 20:08
  • 24
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 27.11 20:05
  • 97
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 27.11 19:52
  • 5
В "Рособоронэкспорте" заявили о намерении продавать оружие на $13 млрд в год
  • 27.11 19:07
  • 1953
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.11 18:40
  • 51
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 27.11 17:43
  • 4
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 27.11 17:39
  • 78
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.11 16:26
  • 6
Daedalus: британский ответ Flyboard Air
  • 27.11 16:22
  • 1
Горячие головы остудит "Баргузин"
  • 27.11 14:35
  • 15
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.