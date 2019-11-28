Старт российского носителя "Союз" с космодрома в Куру назначен на 17 декабря

Глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль подчеркнул, что это "будет важный запуск, поскольку речь идет о выводе на орбиту спутника серии COSMO-SkyMed второго поколения"

ПАРИЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Новый старт российского носителя "Союз" будет произведен с космодрома в Куру (Французская Гвиана) 17 декабря. Об этом сообщил в среду глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль. Его выступление в центре управления полетами в Куру транслировал сайт корпорации в связи с запуском ракетой Ariane 5 двух спутников связи.

"Трудовой год для Гвианского космического центра еще не закончен. Мы вернемся в центр управления полетами 17 декабря в связи с предстоящим запуском носителя "Союз", - сказал глава корпорации, осуществляющей коммерческие пуски ракет с Куру.

Стефан Исраэль подчеркнул, что это "будет важный запуск, поскольку речь идет о выводе на орбиту спутника серии COSMO-SkyMed второго поколения. Он изготовлен корпорацией Thales Alenia Space по заказу правительства Италии". Также будет выведен на орбиту европейский космический телескоп CHEOPS и три спутника малых размеров, в частности французский малый научный спутник EyeSat, сообщил глава корпорации.

В ночь на среду ракета Ariane 5 успешно вывела на переходные орбиты два аппарата общей массой около 10 тонн. Это спутник TIBA-1, созданный компаниями Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space по заказу правительства Египта. Вместе с ними был запущен спутник Inmarsat GX5, произведенный Thales Alenia Space для британского оператора мобильной спутниковой связи Inmarsat.