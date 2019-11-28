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Вестник Мордовии

Дрифт украинского Т-80БВ с двигателем в 1250 л.с. попал на видео

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

В Сети появилось видео, демонстрирующее возможности танка Т-80БВ, модернизированного на "Харьковском бронетанковом заводе".

В пояснительном тексте от Defense Express Channel сообщается, что танк Т-80БВ оснащен газотурбинным двигателем в 1250 л.с., позволяющим разгоняться до 70 км/ч.

Отмечается, что на нем установлена новая динамическая защита, цифровая связь, спутниковая навигация. В систему управления огнем введен тепловизионный прицел.

Сообщается, что эти боевые машины в настоящее время поставляются в десантно-штурмовые войска и морскую пехоту.

Действительно, если сравнить эту обновленную машину с исходным вариантом, действительно ее характеристики выше. Правда, большая часть находящихся в войсках Украины танков лишь капитально отремонтированы, но не прошли такую модернизацию.

Если же сравнивать этот образец с российским Т-80БВМ, то по огневой мощи, возможностям прицельных систем и характеристикам защиты превосходство - на стороне техники из Омска. Единственное, с чем может сравниться харьковская переделка, так это со скоростными характеристиками, здесь "восьмидесятка" в любом исполнении как всегда на высоте.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-80
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