В 2020 году начнутся работы над тяжелым "танковым" роботом "Штурм"

В следующем году начнутся опытно-конструкторские работы по созданию робототехнического комплекса тяжелого класса "Штурм".

Об этом в газете "Красная звезда" в материале "Царица полей наращивает мощь" рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Источник изображения: btvtinfo.blogspot.com

По всей видимости, разработка будет осуществляться при активном использовании шасси танка Т-72Б3. В Сети появлялись изображения этих перспективных машин. При всей их условности можно понять, что в так называемый "тяжелый взвод" будут входить 50-тонная боевая машина, имеющая в качестве вооружения 152-мм или 125-мм пушку со спаренным пулеметом ПКТ, беспилотный вариант БМПТ "Терминатор", а также похожая на тяжелый бронетранспортер машина управления.

Отличительной особенностью данной техники станет ее высокая защищенность, что позволит использовать ее в качестве своеобразного тарана в ходе наступательных операций (само названием "Штурм" как бы намекает об этом).

Источник изображения: btvtinfo.blogspot.com

В последние годы российскими оружейниками накоплен гигантский опыт работ в этом направлении, в том числе благодаря использованию роботизированной технике в ходе сирийской операции, он обязательно пригодится и будет использован при создании такой перспективной техники.

Иллюстрации: btvtinfo.blogspot.com