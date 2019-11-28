"Будете отвечать за Арктику": США навязывают Дании еще F-35

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Среди датских политиков царит недовольство, вызванное тем, что посол США зашла слишком далеко, объясняя Копенгагену, как тратить свои деньги.

Соединенные Штаты призывают Данию закупить больше истребителей F-35. С таким посланием выступила внешнеполитический представитель Вашингтона Карла Сэндс, разочарованная поставкой из "всего 27 машин" данного типа.

Это не так много самолетов по сравнению с 38-40 единицами F-16, которые у вас имеются на текущий момент. Это фактически сокращение количества самолетов, поэтому Дания, вероятно, должна изучить этот вопрос [расширения закупки]

- заявила посол, проигнорировав тот факт, что, по сведениям Минобороны, на самом деле используется только 30 машин F-16.

Данную проблему она связала с недостаточной авиационной мощью НАТО в Арктике, настоятельно призвав Копенгаген взять на себя ответственность за выполнение данных им обещаний по укреплению обороны в этом регионе.

На этом фоне среди датских политиков было озвучено нескрываемое недовольство. Министр обороны Трине Брамсен подчеркнула, что больше закупать истребители не планируется, как и увеличивать военный бюджет в ближайшее время. И социал-демократы, и правая Народная партия пришли к выводу, что Карла Сэндс зашла слишком далеко, раздавая инструкции о том, как тратить свои оборонные средства.

Я не знал, что она стала авиационным брокером. Я считаю, что она прежде всего дипломат. Это что-то новое: у нас есть посол, который говорит, что мы должны покупать самолеты определенной марки

- заявил социал-демократ Бьярне Лаустсен, указав, что Карла Сэндс вряд ли бы раздавала директивы, если был бы выбран Eurofighter вместо F-35 в качестве нового истребителя Дании.