Войти
Военное обозрение

"Будете отвечать за Арктику": США навязывают Дании еще F-35

251
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Среди датских политиков царит недовольство, вызванное тем, что посол США зашла слишком далеко, объясняя Копенгагену, как тратить свои деньги.

Соединенные Штаты призывают Данию закупить больше истребителей F-35. С таким посланием выступила внешнеполитический представитель Вашингтона Карла Сэндс, разочарованная поставкой из "всего 27 машин" данного типа.

Это не так много самолетов по сравнению с 38-40 единицами F-16, которые у вас имеются на текущий момент. Это фактически сокращение количества самолетов, поэтому Дания, вероятно, должна изучить этот вопрос [расширения закупки]

- заявила посол, проигнорировав тот факт, что, по сведениям Минобороны, на самом деле используется только 30 машин F-16.

Данную проблему она связала с недостаточной авиационной мощью НАТО в Арктике, настоятельно призвав Копенгаген взять на себя ответственность за выполнение данных им обещаний по укреплению обороны в этом регионе.

На этом фоне среди датских политиков было озвучено нескрываемое недовольство. Министр обороны Трине Брамсен подчеркнула, что больше закупать истребители не планируется, как и увеличивать военный бюджет в ближайшее время. И социал-демократы, и правая Народная партия пришли к выводу, что Карла Сэндс зашла слишком далеко, раздавая инструкции о том, как тратить свои оборонные средства.

Я не знал, что она стала авиационным брокером. Я считаю, что она прежде всего дипломат. Это что-то новое: у нас есть посол, который говорит, что мы должны покупать самолеты определенной марки

- заявил социал-демократ Бьярне Лаустсен, указав, что Карла Сэндс вряд ли бы раздавала директивы, если был бы выбран Eurofighter вместо F-35 в качестве нового истребителя Дании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
США
Продукция
EF-2000
F-16
F-35
Проекты
NATO
Арктика
Похожие новости
26.02.2018
Шоковая терапия для Запада
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
07.12.2015
F-35. Дания скоро объявит о своем решении
24.09.2015
Норвегия пытается оправдать закупку проблемных американских истребителей
17.09.2013
Зарубежные СМИ: Дания расставляет приоритеты в использовании программы FRP
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.11 01:56
  • 1
Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года
  • 28.11 00:17
  • 4
Россия и Европа: спор в Евросоюзе — триумф для Путина (Frankfurter Rundschau, Германия)
  • 27.11 23:27
  • 55
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 27.11 23:14
  • 5
Магистраль из советского прошлого
  • 27.11 20:14
  • 7
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 27.11 20:08
  • 24
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 27.11 20:05
  • 97
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 27.11 19:52
  • 5
В "Рособоронэкспорте" заявили о намерении продавать оружие на $13 млрд в год
  • 27.11 19:07
  • 1953
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.11 18:40
  • 51
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 27.11 17:43
  • 4
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 27.11 17:39
  • 78
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.11 16:26
  • 6
Daedalus: британский ответ Flyboard Air
  • 27.11 16:22
  • 1
Горячие головы остудит "Баргузин"
  • 27.11 14:35
  • 15
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.