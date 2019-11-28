Источник: "Прогресс МС-13" сутки будет ожидать стыковки в нескольких километрах от МКС

Собеседников агентства в ракетно-космической отрасли сообщил, что корабль будет находиться в режиме ожидания, так как NASA нужен резервный день для стыковки корабля Dragon компании SpaceX

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-13" долетит до Международной космической станции (МКС) за двое суток, но после еще сутки будет находиться в режиме ожидания в нескольких километрах от станции, так как NASA нужен резервный день для стыковки корабля Dragon компании SpaceX. Об этом сообщили ТАСС источники в ракетно-космической отрасли.

"Корабль будет лететь по традиционной двухсуточной схеме: стартовав в 12:34 мск 6 декабря, "Прогресс" будет в районе станции около полудня 8 декабря. Затем в течение суток корабль будет находиться в нескольких километрах от МКС в режиме ожидания", - отметил один из собеседников агентства.

По словам другого источника, стыковка "Прогресса МС-13" пройдет на день позже по договоренности с американской стороной. "NASA нужны свободные сутки 8 декабря - это резервная дата для операций с грузовым Dragon, стыковка которого с МКС назначена на 7 декабря", - пояснил он.

Если стыковка Dragon пройдет 7 декабря штатно и резервный день не потребуется, уточнил собеседник, "российский корабль все равно останется в режиме ожидания поблизости от МКС и причалит к станции только 9 декабря".

Стыковка Dragon представляет собой сложную операцию: корабль сначала захватывается манипулятором Canadarm2, который затем перемещает "грузовик" к стыковочному узлу. Захват корабля "рукой" запланирован на 13:55 мск 7 декабря, его стыковка к модулю "Гармония" американского сегмента МКС должна завершиться в 16:00 мск.

Перенос запуска

Ранее Роскосмос перенес старт "Прогресса МС-13" с 6 на 1 декабря. Однако из-за замены бортового кабеля потребовались дополнительные проверки корабля, поэтому запуск был возвращен на 6 декабря.

"Прогресс МС-13" отправится на орбиту на ракете-носителе "Союз-2.1а" с пусковой установки 6 площадки 31 космодрома Байконур в 12:34 мск 6 декабря. Корабль доставит на борт МКС топливо, воду, и другие грузы для эксплуатации станции. Стыковка корабля со станцией, по данным НАСА, состоится в 13:38 мск 9 декабря.