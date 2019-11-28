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Смертоносная "Гадюка" для Су-57 "случайно" попала на фото

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Источник изображения: Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 получит ракету класса "воздух-воздух", основанную на Р-77 "Гадюка", которая недавно попала на снимок в ходе посещения конструкторского бюро (КБ) "Вымпел" мэром Москвы Сергеем Собяниным, пишет The Drive.


Американское издание пишет, что на появившейся в сети фотографии модификация Р-77 "Гадюка" по сравнению с оригиналом отличается уменьшенными габаритами, подходящими для внутреннего отсека самолета. The Drive отмечает, что никаких соответствующих конкретных официальных заявлений об адаптированной под истребитель ракете не делалось, однако ее облик отличается от ранее известных образцов. В частности, модификация примерно на треть короче оригинала.

В мае этого года заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что Су-57 получит перспективную противокорабельную ракету.

В декабре 2018 года источник ТАСС в авиастроительной отрасли сообщил, что Су-57 получит аналог ракеты "Кинжал".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Кинжал БР
ПАК ФА
РВВ-АЕ
Персоны
Криворучко Алексей
Собянин Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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