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Известия.ru

Армия Израиля перехватила выпущенную из сектора Газа ракету

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по израильской территории. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на своей странице в Twitter во вторник, 26 ноября.

"Две ракеты были запущены из сектора Газа по израильской территории. Одна из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол", — отмечается в заявлении.

16 ноября ЦАХАЛ также сообщала о ракетном обстреле из сектора Газа. Ракеты, которые выпустили в сторону города Беэр-Шева, удалось перехватить с помощью "Железного купола". В ответ израильские военные нанесли удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

В мае израильские СМИ сообщали, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о перемирии на полгода. Однако палестинская сторона опровергла эту информацию.

Обострение отношений двух стран произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, а Палестина претендует на восточную часть города. Перед этим обстрелы фиксировались в последний раз 25 марта.

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Страны
Израиль
США
Продукция
Железный купол
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