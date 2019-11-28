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Polskie Radio (Польша): самолеты МиГ-29 будут вновь использоваться польской армией

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МиГ-29 ВВС Польши
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши.
Источник изображения: Maciek Wolanski

Самолеты МиГ-29 будут вновь использоваться польской армией. МиГи не использовались армией с небольшими перерывами с декабря 2017 года, тогда произошла череда аварий с этими машинами. Теперь же решено возобновить полеты.

Самолеты МиГ не использовались польской армией с небольшими перерывами с декабря 2017 года.

Самолеты МиГ-29 будут вновь использоваться польской армией. Полеты будут возобновлены после нескольких месяцев перерыва. Инспектор ВВС Польши генерал Яцек Пщола сообщил, что решение по этому вопросу было принято полковником Мацеем Трелькой, командующим 1-го крыла тактической авиации: "Генерал Ярослав Мика, главнокомандующий вооруженными силами Польши, принял это предложение, и самолеты МиГ-29 поднимаются в воздух".

Самолеты МиГ не использовались польской армией с небольшими перерывами с декабря 2017 года. Тогда произошла первая авария этой машины. Самолет с базы в Минске-Мазовецком разбился при заходе на посадку. В июле 2018 года произошла авария машины с базы в Мальборке. Затем были еще два инцидента с участием этих самолетов. С момента приостановки полетов на МиГах польское небо охраняли только самолеты F-16 и изношенный постсоветский Су-22.

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Страны
Польша
Продукция
F-16
МиГ-29
Су-22
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