Корреспондент "РГ" увидел работу полицейских саперов изнутри

В столичной полиции есть уникальное подразделение, аналогов которому нет больше нигде в стране, - это инженерно-саперный отдел. Инженеры в нем с неба с помощью беспилотников наблюдают за происходящим на улицах. А саперы выезжают на вызовы, проверяя бесхозные сумки и коробки, здания и стройки, разбираясь, что там нашли в очередной раз - старый снаряд или просто кусок бетона?

Эхо 90-х

Саперы в рядах столичных полицейских появились в 1996 году - криминал тогда получил доступ к взрывчатке, начались и теракты, любая бесхозная сумка могла вызвать панику. Город нуждался в людях, способных иметь дело с бомбами. Их набрали большей частью из военных с боевым опытом. Бывало, они ездили с вызова на вызов, как скорая помощь, - в сутки иногда поступало до 30 сигналов об очередном заминированном объекте.

На улицах давно уже стало гораздо спокойнее, но саперы продолжают круглосуточно дежурить. Специальные саперные микроавтобусы постоянно ждут вызова на Петровке, 38. Машины доверху заполнены спецоборудованием - от специальных саперных костюмов до роботов-разведчиков, способных изучить днище машины, сдвинуть бесхозную сумку и проделать другие манипуляции.

Начальник инженерно-саперного отдела Ильгам Курманов рассказывает, что работа у саперов творческая и всякий раз строится в зависимости от ситуации. "Если обнаруживаем бесхозный предмет, первым делом рассчитываем, какая зона поражения потенциальной взрывчатки, - объясняет он. - В зависимости от этого выставляется оцепление и проводится эвакуация. Дальше следует этап анализа - нужно определить, представляет ли оставленный предмет опасность. Для этого есть мобильные рентгеновские установки, роботы и многое другое".

Радиосвязь вокруг потенциальной бомбы сразу глушат, чтобы ее нельзя было привести в действие удаленно. Сами полицейские из-за этого тоже испытывают трудности, поскольку тот же сапер в костюме остается без связи. А от рентгеновской установки приходится тянуть провода, поскольку по-другому сигнал просто не пройдет.

Как худеют саперы

Чтобы просветить забытую сумку рентгеном, нужно установить с двух ее сторон экран и излучатель - сделать это может только человек, робот не справится. Поэтому сапера снаряжают в специальный костюм весом около 40 килограммов, выглядит он примерно как космический скафандр, только руки у сапера без перчаток.

Специально для "РГ" в костюм облачается старший сапер Максим Марко - ему в этом помогают двое коллег, в одиночку не справиться. В костюме есть свой пульт управления, с помощью которого можно регулировать вентиляцию и громкость, - звук саперу в наушники передается с помощью мощных микрофонов, установленных снаружи. Поэтому во время работы Максим слышит команды, но отвечать может только жестами, ведь радиосвязь заглушена.

"Зимой в костюме более-менее комфортно, а вот летом бывает очень жарко, - говорит сапер. - Проводить в снаряжении иногда приходится пару часов, за это время можно похудеть на пару килограммов. Но в случае даже мощного взрыва костюм спасет жизнь".

Выдерживает такой скафандр взрыв мощностью до двух килограммов в тротиловом эквиваленте в непосредственной близости. Для наглядности Ильгам Курманов демонстрирует железную трубу, в которой взорвали всего один грамм этого вещества - металл разорвало. Показывает начальник саперов и настоящие, пусть и приведенные в безопасное состояние бомбы - их в учебном классе собран целый музей. Есть, к примеру, маленькие пластиковые противопехотные мины, внешне похожие скорее на игрушку.

- Именно поэтому мы всегда говорим, что нельзя трогать никакие подозрительные предметы, будь это пачка сигарет или картонная коробка, - напоминает Курманов и берет в руки обычную детскую куклу, у которой при наклоне открываются глаза. - Эти глаза служат отличным замыкателем, заставляющим сработать бомбу, когда ее кто-то берет в руки. Замаскировать взрывчатку можно под что угодно.

Ложный вызов

К счастью, большинство вызовов московских саперов оказываются ложными, но даже на них нередко приходится понервничать. Полицейские хорошо помнят случай, произошедший несколько лет назад, тогда внимательные горожане сообщили о странной машине, припаркованной на площади трех вокзалов. Легковушка просела из-за тяжелой загрузки. В салоне виднелись большие закрытые баки, к которым тянулся провод, а у приборной панели лежала пластиковая коробочка с мигающей лампочкой...

"После приезда на место было принято решение об оцеплении площади, причем в эту зону попали выходы из метро, также было остановлено движение наземного общественного транспорта, - вспоминает Курманов. - В расположенном рядом доме культуры в это время шло представление, после которого люди должны были выйти прямо на площадь. Пришлось просить, чтобы артисты специально продлили представление, пока мы не решим проблему".

Машина в итоге оказалась безопасной - в баках находилась обычная краска, а зловещим мигающим огоньком был индикатор оставленного в салоне зарядного устройства для мобильного телефона. Владелец авто увидел свою машину в выпусках новостей и помчался на парковку. А гости дома культуры в это время смотрели четвертый незапланированный номер, ничего не подозревая.

Бывали, конечно, и куда более страшные находки. Весной этого года, к примеру, саперам приходилось около 150 раз выезжать на стройки - там регулярно находят снаряды времен Великой Отечественной войны или похожие на них предметы. Обезвреживали саперы и современные взрывные устройства, некоторые из них сейчас используются как наглядные пособия.

Кстати

Кто ищет бомбы

Полицейские саперы - не единственные специалисты такого рода, работающие в Москве. В разных ситуациях с взрывчаткой также работают кинологические подразделения полиции, взрывотехники института криминалистики ФСБ, группа разминирования военной комендатуры столицы и подразделения МЧС.

Александр Мелешенко Фото: Сергей Куксин