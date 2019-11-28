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Военные полигоны Калининградской области подготовлены к новому учебному периоду

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Юнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров.
Источник изображения: topwar.ru

Заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров вместе с начальником Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-полковником Иваном Бувальцевым в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа проверили готовность полигонов в Калининградской области к новому учебному году, который в Вооруженных Силах РФ начинается с 2 декабря.

Замминистра проинспектировал полигоны "Хмелевка" и "Правдинский", а также пункт постоянной дислокации 336-й отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота".

На полигоне "Хмелевка", принимавшем международный конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты "Морской десант – 2019", Юнус-Бек Евкуров проверил объекты полигона и поставил задачи по его дальнейшему совершенствованию. Замминистра дал указание перенести полосу препятствий и этап "гонки героев", модернизировать пункт управления и фанзону, и улучшить инфраструктуру полигона, что позволит выполнить требования Министра обороны Российской Федерации по расширению целевой аудитории и увеличению количества посетителей конкурса, а также на более высоком качественном уровне обеспечивать мероприятия боевой подготовки подразделений морской пехоты Балтийского флота.

В ходе проверки войскового стрельбища, танкодрома и других объектов полигона Юнус-Бек Евкуров отметил их готовность к новому учебному периоду.

Полигон "Хмелевка" имеет площадь свыше 1200 гектаров. Протяженность береговой линии – 6,5 км. Полигон позволяет вести артиллерийский огонь по морским целям на дальность 28км, проводить ротные и батальонные учения.

На полигоне "Правдинский" 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса береговых и сухопутных войск Балтийского флота замминистра проверил танковую директрису и директрису для боевых машин пехоты. Здесь же проведена рекогносцировка районов проведения учебно-методических сборов, спланированных на июнь 2020 года. Их состояние он оценил как "удовлетворительное".

Замминистра отметил, что это хорошая база для отработки тактических действий танковых и мотострелковых подразделений. "Для того, чтобы полигон полностью выполнял свой функционал, очень важно при его модернизации и оснащении учитывать опыт вооруженных конфликтов, в том числе и в борьбе с международным терроризмом, а также характеристики поступающей в войска современной боевой техники", – сказал в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа Юнус-Бек Евкуров.

По итогам работы на полигонах в Калининградской области замминистра отметил их высокую готовность к новому учебному периоду.

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