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РИА Новости

Политика США по сдерживанию России и Китая ошибочна, заявили в МИД КНР

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Министерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая.
Источник изображения: © Фото : Wikipedia/WhisperToMe

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Китай считает, что политика США по сдерживанию Пекина и Москвы ошибочная и обречена на провал, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

"Я полностью разделяю взгляд и оценку президента (РФ Владимира) Путина по этому вопросу. Мы прекрасно видим, что США всемерно продвигают свои односторонние действия, свои экономические шаги, а также двойное сдерживание в отношении Китая и России и пытаются повернуть колесо истории вспять. Но эти попытки не получают никакой поддержки со стороны международного сообщества. Они значительно ошиблись, просчитались. Уверен, что эти заходы США обречены на провал", - сказал дипломат журналистам.

Российский президент, выступая на форуме "Россия зовет!", заявил, что в России понимают противоречия, которые возникают в экономической сфере, их суть и то, что они носят долгосрочный характер. Целью этих противоречий, по его словам, является сдерживание развития Китая и России, о чем публично говорят в самих США. По словам Путина, "это ошибка, очень серьезная, глубинная, которая подрывает даже позиции тех, кто инициирует политику подобного рода".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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