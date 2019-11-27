Политик: США уже не давят на Турцию из-за С-400, а уговаривают

В США обвинили Турцию, испытывающую радары С-400, в пересечении "красной линии". Политик Николай Стариков считает, что реальная политика в данном случае остается за кулисами. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Турция пересекла очередную "красную линию", начав тестирование радаров на комплексах ПВО С-400, приобретенных у России, уверен член сената США демократ Крис ван Холлен. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Через две недели после его (президента Турции – ред.) визита в Белый дом, (Реджеп Тайип) Эрдоган насмехается над (президентом США Дональдом) Трампом, США и НАТО и пересекает очередную "красную линию" по С-400", ‒ написал сенатор.

По его мнению, "существующий закон требует от Трампа применения санкций".

Лидер движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков, впрочем, считает, что эти слова обращены, в первую очередь, к внутреннему американскому потребителю.

"Наступает очередной период американского давления, более похожего на уговаривание. При каждом очередном шаге сотрудничества Турции с Россией США, словно строгий учитель, пытаются окриком поставить на место забаловавшегося ученика. Такая позиция больше нужна для внутриамериканской политики, чтобы американские избиратели видели тот самый образ серьезного сильного государства, который они привыкли видеть на международной арене. А реальные вопросы, уговаривание турецкого лидера происходит за кулисами международных переговоров. Думаю, что Турция будет продолжать свою политику, с одной стороны, получая все плюсы от сотрудничества с Россией, а, с другой стороны, стараясь капитализировать эти плюсы, чтобы получить еще больше преимуществ от США", ‒ сказал Николай Стариков в эфире радио Sputnik.

Ранее газета Milliyet сообщила со ссылкой на военный источник, что Турция начинает тестирование работы радаров С-400, для этой цели в воздух будут подняты истребители F-16 и другие самолеты.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции.

Анкара отказалась идти на уступки. В следующем году может быть заключен следующий контракт на поставку второго полка С-400, сообщил генеральный директор "Рособороэкспорта" Александр Михеев.