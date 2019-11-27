Политик: США уже не давят на Турцию из-за С-400, а уговаривают

В США обвинили Турцию, испытывающую радары С-400, в пересечении "красной линии". Политик Николай Стариков считает, что реальная политика в данном случае остается за кулисами. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.
Турция пересекла очередную "красную линию", начав тестирование радаров на комплексах ПВО С-400, приобретенных у России, уверен член сената США демократ Крис ван Холлен. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Через две недели после его (президента Турции – ред.) визита в Белый дом, (Реджеп Тайип) Эрдоган насмехается над (президентом США Дональдом) Трампом, США и НАТО и пересекает очередную "красную линию" по С-400", ‒ написал сенатор.
По его мнению, "существующий закон требует от Трампа применения санкций".
Лидер движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков, впрочем, считает, что эти слова обращены, в первую очередь, к внутреннему американскому потребителю.
Ранее газета Milliyet сообщила со ссылкой на военный источник, что Турция начинает тестирование работы радаров С-400, для этой цели в воздух будут подняты истребители F-16 и другие самолеты.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции.
Анкара отказалась идти на уступки. В следующем году может быть заключен следующий контракт на поставку второго полка С-400, сообщил генеральный директор "Рособороэкспорта" Александр Михеев.