Эрдоган заявил, что поиск решения по С-400 продолжится до апреля

АНКАРА, 26 ноя - РИА Новости. Поиск решения по проблеме российских систем ПВО С-400 будет продолжаться между Турцией и НАТО до апреля будущего года, заявил президент страны Тайип Эрдоган во вторник.

"Есть процесс, который до апреля продолжается, там работают наши МИД и Минобороны. Посмотрим, к чему эта работа приведет. Это ситуация, связанная с НАТО. Речь не идет о том, использовать (С-400) или нет. Есть шаги, которые нужно сделать в рамках правил НАТО. Наши коллеги будут над этим работать", - сказал Эрдоган журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита из Катара. Его цитирует телеканал TRT.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Йенс Столтенберг позитивно относятся к процессу урегулирования разногласий с Турцией по С-400.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.