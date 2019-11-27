Министр обороны Италии заявил об абсолютной необходимости НАТО

БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что НАТО абсолютно необходима стране, особенно в обеспечении безопасности в районе Средиземного моря.

"Усилия по укреплению Европы связаны с со стратегическими отношениями ЕС и НАТО. Трансатлантический альянс для моей страны необходим, абсолютно важная отправная точка, чтобы бороться со злоупотреблениями. Мы хотим, чтобы НАТО и дальше предпринимала усилия в решении стоящих перед ней задачей, круглосуточно была на страже", - заявил он, выступая на Берлинской конференции по безопасности.

Он отметил в этом контексте, что ЕС и НАТО должны работать систематически над разрешением вызовов и "не ждать". Итальянский министр подчеркнул особую важность работы альянса на южном направлении, в частности, в Средиземном море, "где необходимо выстраивать новые потенциалы в рамках обороны, решать институциональные вопросы, быть прагматичным и действовать с прицелом на долгосрочную перспективу в партнерстве с заинтересованными лицами". Также министр призвал активно работать на Балканах.