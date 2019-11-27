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РИА Новости

В США заявили о бесполезности ядерного оружия НАТО в случае войны с РФ

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Демонстранты блокируют главный проспект, ведущий к конференц-центру, где проходит саммит НАТО в Лиссабоне
Демонстранты блокируют главный проспект, ведущий к конференц-центру, где проходит саммит НАТО в Лиссабоне.
Источник изображения: © AP Photo / Francisco Seco

МОСКВА, 26 ноября/ Радио Sputnik. Ядерное оружие НАТО не сможет принести альянсу пользу, если вспыхнет война с Россией за Прибалтику. Такой прогноз, как сообщают "Аргументы недели", содержится в материале, опубликованном на страницах американской прессы.

Эксперты, мнение которых привел журнал The National Interest, полагают, что ядерные удары Североатлантического альянса не смогут остановить российские силы в случае начала конфликта, так как они будут рассредоточены.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Швеции рекомендовали НАТО подготовиться к войне с Россией.

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Страны
Россия
США
Швеция
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NATO
Ядерный щит
ЯО
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