В США заявили о бесполезности ядерного оружия НАТО в случае войны с РФ

Демонстранты блокируют главный проспект, ведущий к конференц-центру, где проходит саммит НАТО в Лиссабоне.

МОСКВА, 26 ноября/ Радио Sputnik. Ядерное оружие НАТО не сможет принести альянсу пользу, если вспыхнет война с Россией за Прибалтику. Такой прогноз, как сообщают "Аргументы недели", содержится в материале, опубликованном на страницах американской прессы.

Эксперты, мнение которых привел журнал The National Interest, полагают, что ядерные удары Североатлантического альянса не смогут остановить российские силы в случае начала конфликта, так как они будут рассредоточены.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Швеции рекомендовали НАТО подготовиться к войне с Россией.