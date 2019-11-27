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РИА Новости

Россия рассчитывает, что Куба в скором времени подпишет ДВЗЯИ

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Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Р
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

ВЕНА, 26 ноя - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Куба в скором времени подпишет Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) после оглашения соответствующего решения, заявил во вторник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Мы приветствуем решение Кубы подписать ДВЗЯИ и надеемся на его скорую реализацию. Рассчитываем, что решение Гаваны послужит хорошим примером для остающихся вне рамок ДВЗЯИ стран Латинской Америки и государств из других регионов, которые по разным причинам откладывают подписание и/или ратификацию договора", - заявил Ульянов, выступая на 53-й сессии Подготовительной комиссии организации по ДВЗЯИ.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был подписан в 1996 году, однако целый ряд стран, включая США и КНР до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить таких испытаний. США придерживаются собственного стандарта "нулевой мощности", который не является международно признанным, но по которому они оценивают политику других стран.

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