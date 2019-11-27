"Космос-2542" протестирует орбитальную группировку

Спутник военного назначения, отправленный на орбиту с помощью стартовавшей с космодрома Плесецк ракеты-носителя "Союз-2.1", внесен в каталог объектов российской системы контроля космического пространства. Бортовая аппаратура спутника, которому после вывода на орбиту присвоили порядковый номер "Космос-2542", работает штатно, с ним поддерживается устойчивая связь. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Минобороны России.

Известно, что новый военный спутник создан на базе унифицированной многофункциональной космической платформы. Его оптическая аппаратура позволяет производить съемку поверхности Земли. Но, пожалуй, главная миссия этого аппарата - контролировать работоспособность других орбитальных объектов. Не случайно такие аппараты еще называют спутниками-инспекторами. Они сконструированы таким образом, что могут перемещаться по орбите и проводить с минимально возможного расстояния внешний осмотр и бесконтактную техническую диагностику других спутников. Кроме того, орбитальные инспекторы при необходимости способны получать информацию с чужих аппаратов. Правда, об этой их функции военные предпочитают не распространяться.

В составе нашей орбитальной группировки - более 150 спутников. Причем около 70 процентов находятся под управлением Космических войск ВКС России.

Юрий Гаврилов