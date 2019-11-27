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Российская газета

Расширилась номенклатура российского оружия на экспорт

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Зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э" лучше всего подходят для борьбы с беспилотниками.
Зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э" лучше всего подходят для борьбы с беспилотниками.
Источник изображения: Минобороны РФ

За минувшие 19 лет экспорт российского оружия превысил сумму 165 миллиардов долларов, общая стоимость заключенных контрактов в районе 230 миллиардов долларов. Спада в этом секторе экономики не предвидится.

В числе крупнейших сделок в сфере военно-технического сотрудничества - поставки новейших зенитно-ракетных систем С-400 инозаказчикам. Полностью закрыт контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400. Готовится поставка Индии пяти полков С-400. Ранее эти системы приобрел Китай. При этом наша страна не ограничивается только продажей готовой продукции, мы открываем новые горизонты сотрудничества.

О состоянии отечественного экспорта вооружений и его перспективах гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев рассказал в своем интервью РИА Новости.

По словам Михеева, опробованы самые передовые внешнеторговые механизмы: офсетные программы, предоставление кредитов, встречные бартерные поставки и так далее, что позволяет нам быть гибкими и адаптивными к непрерывно меняющемуся миру.

Расширяется и номенклатура образцов, предлагаемых на экспорт. В частности, это истребитель пятого поколения Су-57Э, РЛС наблюдения космических объектов "Сула", зенитно-ракетные комплексы "Викинг" и "Тор-Э2". А также автоматы Калашникова 200-й серии в том числе под патрон НАТО, средства обеспечения безопасности и совершенно новая тематика - средства противодействия беспилотным летательным аппаратам всех классов.


Сергей Птичкин

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Кредитование
Страны
Индия
Китай
Россия
Турция
Продукция
АК-74 "Калашников"
С-400 Триумф
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
NATO
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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