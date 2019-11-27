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Интерфакс-АВН

Президент ОСК Рахманов станет гендиректором компании

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Алексей Рахманов
Алексей Рахманов.
Источник изображения: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Должность главы АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексея Рахманова будет переименована из президента в генерального директора.

"О структуре корпорации - за последние 5 лет мы скрупулезно перестраивали структуру управления. Структуру управления финансами, персоналом, капитальным строительством и многим другим функциональным направлениям, централизовали деятельность ОСК", - сообщил Рахманов на расширенном заседании "Роль ОСК в развитии отрасли".

"Но организационные изменения нужно продолжить. Вчерне согласована с советом директоров новая организационная структура... На очереди изменения устава. Я, как и руководители предприятий группы ОСК, буду именоваться генеральным директором", - сказал он.

Ранее переименованию подверглись должности глав других госкомпаний - РЖД и "АЛРОСА".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
РЖД
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