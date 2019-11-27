Россия подкрепила договор СНВ III, показав американцам гиперзвуковой "Авангард"

"В рамках реализации Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Россия провела показ новейшего вооружения в целях поддержания жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ. "Авангард" будет поставлен на боевое дежурство в декабре, добавили в министерстве обороны.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, оснащенные ядерным планирующим блоком "Авангард", встанут на опытно-боевое дежурство в конце ноября - начале декабря в Домбаровской дивизии РВСН.

Авангард" - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. По данным открытых источников, боевой блок разработан "НПО машиностроения" (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года.

Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая противоракетную оборону.