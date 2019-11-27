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ТАСС

Стыковка корабля "Прогресс МС-13" к МКС будет проходить по трехсуточной схеме

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Космический корабль "Союз МС-09" и грузовой космический корабль "Прогресс МС-09"
Космический корабль "Союз МС-09" и грузовой космический корабль "Прогресс МС-09".
Источник изображения: © NASA

Она запланирована на 13:38 мск 9 декабря

ТАСС, 26 ноября. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-13" пристыкуется к Международной космической станции (МКС) чуть более чем через трое суток после старта 6 декабря. Об этом говорится в графике трансляций NASA, опубликованном на сайте управления по аэронавтике.

Согласно расписанию, стыковка запланирована на 13:38 мск 9 декабря.

До этого грузовые корабли "Прогресс" летали либо по двухсуточной, либо по шестичасовой схеме. Также при запуске "Прогресса МС-09", "Прогресса МС-11" и "Прогресса МС-12" использовалась двухвитковая схема выведения.

В понедельник в Роскосмосе сообщили, что запуск российского грузового корабля "Прогресс МС-13" перенесен с 1 на 6 декабря. Старт намечен на 12:34 мск. Как уточнили в госкорпорации, в ходе подготовки к запуску на космодроме Байконур специалистами РКК "Энергия" (предприятие - разработчик кораблей "Прогресс") было выявлено замечание к бортовому кабелю. Позднее сообщалось, что несоответствие было устранено после замены кабеля. После этого потребовались дополнительные проверки.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
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