Балтийские водолазы снимают кино специального назначения

В главной военно-морской базе Балтийского флота начался учебный сбор по водолазной подготовке.

К сборам в Балтийске привлечены около 50 военнослужащих и задействовано несколько судов обеспечения. После теоретической части участникам покажут виды водолазных работ с отработкой различных вводных.

Действия водолазов под водой будут сняты с помощью специальных подводных аппаратов, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Выполнив видеосъемку, аппараты передадут "картинку" на мониторы, расположенные в учебном классе.

Также в программе – занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему водолазу и демонстрация лечения специфических водолазных заболеваний с применением рекомпрессионной водолазной станции. Надо отметить, что для обеспечения тренировок подводных специалистов на БФ применяется современное оборудование, поступившее за последние годы, в том числе – модульные водолазные катера с барокамерами.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)