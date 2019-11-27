Войти
Российская газета

Особенности опытного автомата Калашникова 1950 года показали на видео

477
0
0

Концерн Калашников показал редкий образец автомата Калашникова, который был создан в поисках решения по улучшению кучности стрельбы. На видео об особенностях разных идей рассказывает Руслан Чумак, начальник отдела фондов Военно-исторического музея артиллерии.

Показанный на видео образец был разработан конструктором в 1950-1951 годах. И он интересен с точки зрения своего устройства. Кстати, работы по улучшению кучности стрельбы продолжались долгие годы. И далеко не все идеи были использованы.

Одна из главных особенностей данного образца - рукоятка спереди. За нее можно было удерживать автомат. В самой рукоятке спрятана выдвижная опора. На нее можно опереться и лучше прицеливаться.

- Сейчас такие рукоятки широко используются в целом ряде стрелкового оружия в России и в других странах мира. То есть подобные предложения были разработаны еще в 50-х годах прошлого века, - отметил Руслан Чумак. - Но испытания показали, что нет той степени эффективности при стрельбе, которой хотелось бы армии. Поэтому в серийное производство эти предложения не внедрялись.

Еще одна особенность - ударно-спусковой механизм, который при стрельбе одиночными выстрелами производит удар по ударнику и капсюль воспламеняется от вращающегося курка, как в обычном АК. При стрельбе же в автоматическом режиме подвижная система останавливается в заднем положении при отпускании спускового крючка, а при нажатиии на него срывается с зацепа и производит досылку патрона в патронник и стреляет.

Здесь самое интересное в том, что подобный режим спускового механизма обеспечен при минимальной его доработке. Таким образом улучшается кучность стрельбы. Но есть недостаток - подвижная система автомата открыта и в нее может попасть грязь и песок.

Но и эта конструкция не получила дальнейшего развития. Хотя, как считает эксперт, она интересна как один из этапов творчества Калашникова по совершенствованию автомата.

Масса данного образца автомата - 4,3 килограмма, общая длина - 870 миллиметров, длина ствола - 415 миллиметров. Патрон - 7,62х39 миллиметров.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Похожие новости
21.08.2018
Рособоронэкспорт представляет главные новинки года на "Армии-2018"
20.07.2017
МАКС готовят к переезду
13.11.2014
Китай показал на салоне Airshow China копии мировых аналогов
05.04.2013
Теперь спецназовский!
31.12.2011
Черная кошка в глубинах Черной Африки
18.04.2007
Зажигательное шоу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.11 12:29
  • 2
Магистраль из советского прошлого
  • 27.11 12:22
  • 3
В "Рособоронэкспорте" заявили о намерении продавать оружие на $13 млрд в год
  • 27.11 12:15
  • 106
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 27.11 12:15
  • 5
В 2020 году для ТОФ будут заложены две подводные лодки проекта 636.3
  • 27.11 12:04
  • 1
Единый фронт с Генштабом во главе
  • 27.11 11:31
  • 46
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 27.11 11:02
  • 1951
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.11 09:53
  • 6
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 27.11 09:36
  • 2
Россия и Европа: спор в Евросоюзе — триумф для Путина (Frankfurter Rundschau, Германия)
  • 27.11 09:26
  • 51
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 27.11 09:14
  • 3
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
  • 27.11 09:09
  • 2
ОАЭ выбирают между F-35 и Су-35
  • 27.11 08:53
  • 1
Важнейшие для России корабли нуждаются в обновлении
  • 27.11 06:54
  • 2
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 27.11 05:59
  • 3
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут