Войти
Известия.ru

Матвиенко рассказала о расходах на вооружения в трехлетнем бюджете РФ

586
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Федеральный бюджет на ближайшие три года позволяет обеспечить стабильную обороноспособность страны, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24" во вторник, 26 ноября.

"Когда говорят о расходах, нельзя забывать, что мы должны обеспечить, особенно в нынешних непростых международных условиях, надежную обороноспособность и безопасность. И бюджет на трехлетку отвечает этим целям и задачам", — сказала Матвиенко.

По ее словам, бюджет предусматривает также средства на новые виды вооружений.

Закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годы был одобрен Советом Федерации накануне, 25 ноября. В 2020 году доходы бюджета запланированы на уровне 20,379 трлн рублей. В 2021 году они возрастут до 21,246 трлн рублей, а в 2022-м — до 22,058 трлн рублей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
Похожие новости
20.03.2019
Стихия не пощадила: затоплены "самолеты судного дня"
05.06.2017
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
28.12.2015
Импортозаместительный "Ростех": от боеголовок до лекарств
11.09.2015
Рогозин: комплектующие для вооружений России заместят до 2020 года
27.06.2013
В Москве состоялась научно-практическая конференция по совершенствованию планирования и реализации ГОЗ
17.09.2012
Половина того, что нужно
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.11 12:29
  • 2
Магистраль из советского прошлого
  • 27.11 12:22
  • 3
В "Рособоронэкспорте" заявили о намерении продавать оружие на $13 млрд в год
  • 27.11 12:15
  • 106
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 27.11 12:15
  • 5
В 2020 году для ТОФ будут заложены две подводные лодки проекта 636.3
  • 27.11 12:04
  • 1
Единый фронт с Генштабом во главе
  • 27.11 11:31
  • 46
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 27.11 11:02
  • 1951
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.11 09:53
  • 6
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 27.11 09:36
  • 2
Россия и Европа: спор в Евросоюзе — триумф для Путина (Frankfurter Rundschau, Германия)
  • 27.11 09:26
  • 51
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 27.11 09:14
  • 3
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
  • 27.11 09:09
  • 2
ОАЭ выбирают между F-35 и Су-35
  • 27.11 08:53
  • 1
Важнейшие для России корабли нуждаются в обновлении
  • 27.11 06:54
  • 2
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 27.11 05:59
  • 3
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут