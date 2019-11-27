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ТАСС

Герасимов и глава Военного комитета НАТО обсудили отношения России и альянса

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Валерий Герасимов и Стюарт Пич
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель Военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич.
Источник изображения: topwar.ru

Также военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской безопасности

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель Военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич обсудили на встрече в Баку (Азербайджан) меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов, а также обсудили обстановку в кризисных регионах", - сообщили в Минобороны.

Это первая встреча Герасимова с Пичем, который приступил к обязанностям председателя Военного комитета НАТО в июне. До этого они проводили только телефонные переговоры.

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