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Военное обозрение

Франция разместит военных на территории Катара из-за "слабеющей роли" США

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Источник изображения: www.defense.gouv.fr

Доха и Париж достигли соглашения, которое будет регламентировать статус французских военных на территории эмирата, сообщает Middle East Monitor.

На днях высокопоставленные катарские чиновники встретились с министром обороны Франции Флоранс Парли, чтобы обсудить ряд вопросов, включающих развитие двусторонних связей на фоне усиления напряженности в регионе Персидского залива. По итогам встречи было подписано соглашение о правовом статусе размещения французских вооруженных сил в этой ближневосточной стране.

В настоящее время на территории Катара находятся только американские и британские военнослужащие, расположенные, в основном, на базе Эль-Удэйд.

Всё чаще Париж стремится играть более активную роль в регионе Персидского залива, отмечает издание. И речь не только о Катаре. Например, Франция предоставит саудовцам радары для обнаружения маловысотных целей. Сама Франция часто упрекает Вашингтон в попытках "отступления" с Ближнего Востока, отмечает его "слабеющую роль" в регионе.

Напряженность […] возросла после захвата Ираном европейских судов и уничтожения им американского беспилотника. В последнее время многие считают, что Иран стоит за недавней атакой на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

– пишет Middle East Monitor.

Согласно изданию, г-жа Парли заявила, что Франция вынуждена вмешаться из-за уменьшающейся роли Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

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