Войти
Военное обозрение

Китай провёл успешное лётное испытание новейшей МБР DF-41 (Дунфэн-41)

564
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Китае прошло очередное летное испытание новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 (Дунфэн-41). Об этом сообщает The Washington Times со ссылкой на данные, полученные от Пентагона.

Как сообщает газета, новое испытание китайской МБР DF-41, способной нести несколько ядерных боеголовок, было проведено без широкой огласки 22 ноября этого года. Это первое испытание, прошедшее после запуска ракеты в мае прошлого года. По данным американской разведки, МБР DF-41 уже стоит на боевом дежурстве, хотя об этом официально не сообщалось. На параде в Пекине, прошедшем 1 октября, Китай показал 16 мобильных комплексов с данной ракетой.

О планах по продолжению испытаний новейшей МБР DF-41 в марте этого года заявил глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Филипп Дэвидсон. Выступая в Конгрессе США он заявил:

Пекин продолжает испытания своей мобильной межконтинентальной баллистической ракеты DF-41, которая имеет разделяющуюся головную часть индивидуального наведения и дальность до 9300 миль (15 тыс. км)

По данным разведки США, одна ракета DF-41 может нести от шести до десяти ядерных боеголовок. Это первая китайская МБР с разделяющимся блоком, все прежние МБР оснащались одной мощной боеголовкой.

Ранее в Китае заявляли, что МБР DF-41 может достичь любой точки на территории США. В планах китайских военных значительно увеличить точность попадания ракеты по цели, полностью развернув собственную глобальную навигационную спутниковую систему "Бэйдоу".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
DF-41
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
02.10.2019
Эксперт оценил военные новинки на параде в Китае
16.02.2016
Китай оснащает МБР DF-5A разделяющимися головными частями
18.11.2014
Индия показала Пакистану, испытавшему новую ракету, собственные ядерные боеголовки
10.10.2014
Китайцы пошли по русскому пути
20.12.2013
Китай ведет разработку МБР железнодорожного базирования — американские СМИ
10.01.2012
Китай, вероятно, готов принять на вооружение новую БРПЛ JL-2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.11 12:29
  • 2
Магистраль из советского прошлого
  • 27.11 12:22
  • 3
В "Рособоронэкспорте" заявили о намерении продавать оружие на $13 млрд в год
  • 27.11 12:15
  • 106
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 27.11 12:15
  • 5
В 2020 году для ТОФ будут заложены две подводные лодки проекта 636.3
  • 27.11 12:04
  • 1
Единый фронт с Генштабом во главе
  • 27.11 11:31
  • 46
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 27.11 11:02
  • 1951
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.11 09:53
  • 6
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 27.11 09:36
  • 2
Россия и Европа: спор в Евросоюзе — триумф для Путина (Frankfurter Rundschau, Германия)
  • 27.11 09:26
  • 51
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 27.11 09:14
  • 3
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
  • 27.11 09:09
  • 2
ОАЭ выбирают между F-35 и Су-35
  • 27.11 08:53
  • 1
Важнейшие для России корабли нуждаются в обновлении
  • 27.11 06:54
  • 2
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 27.11 05:59
  • 3
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут