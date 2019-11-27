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ТАСС

Роскосмос подписал соглашение о присоединении к блокчейн-инфраструктуре IPChain

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Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве
Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Корпорация получит возможность управлять правами в корпоративном секторе, то есть сможет перейти от устаревшей системы к прозрачному рыночному механизму

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" и Ассоциация IPChain подписали соглашение о сотрудничестве, цель которого - упростить ввод объектов интеллектуальной собственности корпорации в экономический оборот. Об этом ТАСС сообщил во вторник президент ассоциации Андрей Кричевский.

"Инфраструктура доверия IPChain объединяет значимых отраслевых игроков - органы власти, коммерческие сервисы, музыкальные студии, институты развития, включая "Сколково", Роснано. Они могут напрямую, в реальном времени, сотрудничать как друг с другом, так и с Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам <...> Роскосмос принял решение выстраивать собственную систему управления в цифровой среде с использованием новейших технологий", - пояснил Кричевский.

Корпорация получит возможность управлять правами в корпоративном секторе, то есть при помощи сервисов инфраструктуры IPChain сможет перейти от устаревшей системы коллективного управления правами к прозрачному рыночному механизму.

"Права на такие результаты, как бы они ни охранялись, авторским или патентным правом, в России или за ее пределами, являются наиболее ценным активом, которому долгие годы не уделялось достаточного внимания. Такие активы формируются десятилетиями, Роскосмосу нужно ускорить этот путь и восстановить интеллектуальную составляющую в структуре своих активов за очень короткий срок. Сделать это можно только с помощью цифровых технологий - как с точки зрения глубины внутрикорпоративного проникновения, так и минимизации затрат", - цитирует пресс-служба Ассоциации слова первого заместителя генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" Максима Овчинникова.

Соглашение с ФИС

Роскосмос также подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией интеллектуальной собственности (ФИС). Задача документа - формирование культуры управления правами интеллектуальной собственности в цифровой среде.

Овчинников сообщил, что у Роскосмоса накоплен масштабный массив результатов интеллектуальной деятельности. "Это исторически накопленные привычные отчеты об исследованиях и разработках, охраняемые авторским правом. Зачастую в них содержится описание технических решений, которые не всегда целесообразно раскрывать через патентование <...>. Мы имеем и радикально новые формы результатов, например, постоянно обновляемые базы спутниковых данных, в том числе дистанционного зондирования Земли", - объяснил он.

По данным пресс-службы Ассоциации, стороны планируют совместно разрабатывать новые подходы к выбору режимов охраны результатов интеллектуальной деятельности, а также критериев для определения тех объектов, которые могут быть использованы в гражданском секторе экономики.

О блокчейне

Блокчейн (Blockchain) это выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Польза блокчейна состоит в том, что хранение всех данных происходит одновременно у всех пользователей, систему невозможно взломать.Отправитель средств или данных не может отозвать их или заморозить перевод задним числом.

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