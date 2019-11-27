"Швабе" повышает точность систем навигации кораблей и самолетов

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Специалисты НИИ "Полюс" имени М.Ф.Стельмаха запатентовали технологию для уменьшения влияния термомагнитного дрейфа на зеемановские лазерные гироскопы, применяющиеся в навигационных системах кораблей и самолетов, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит НИИ.

"Существенным фактором, влияющим на чувствительность и точность работы зеемановских лазерных гироскопов, является термомагнитный дрейф. Он выражается в изменении магнитной чувствительности устройства от температуры окружающей среды. Изобретение наших специалистов нацелено на эффективное решение этой проблемы", - сказал заместитель гендиректора "Швабе" по НИОКР, руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники Сергей Попов, слова которого приводятся в сообщении.

По информации пресс-службы, технология заключается в создании специального поля, компенсирующего сумму действующих на гироскоп постоянных магнитных полей путем подачи постоянного тока в катушку, охватывающую газоразрядный промежуток гироскопа, отмечается в сообщении.

"Изобретение московских специалистов позволит создавать устройства, точность которых менее подвержена влиянию температуры окружающей среды", - информирует пресс-служба.