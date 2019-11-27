"Авангард" впервые показали американским инспекторам

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН Российские военные впервые показали американским инспекторам новое российское стратегическое оружие - ракетный комплекс "Авангард", сообщили во вторник в министерстве обороны РФ.

"Российская сторона провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ", - говорится в сообщении Минобороны.

Российские военные заявили, что ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком был показан американской инспекционной группе, которая находилась в России в период с 24 по 26 ноября.

Новый российский ракетный комплекс был продемонстрирован американским инспекторам в рамках реализации Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заявили в Минобороны.

"Постановка данного ракетного комплекса на боевое дежурство предусматривается в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.

В конце июня командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что в конце 2019 года под Оренбургом заступят на боевое дежурство новые ракетные комплексы стратегического назначения "Авангард".

В феврале президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил о начале серийного производства нового российского оружия - ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком. "В этом году, как и планировалось, им будет оснащен первый полк РВСН", - сказал тогда Путин.

В Военной академии РВСН ранее сообщили, что при движении к цели крылатый блок "Авангарда" совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте, обеспечивая непредсказуемость его полета для любых средств противоракетной обороны.

Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" будут устанавливаться на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН. Перевооружение на данный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии.

20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России приступили к новому этапу испытаний "Сармата". Ранее сообщалось, что "Сармат" прошла успешные бросковые испытания, шла подготовка к летным испытаниям. 11 апреля президент РФ заявил, что "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний.

Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет.