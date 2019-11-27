Гиперзвуковой блок "Авангард" показали военным из США

Гиперзвуковую планирующую боеголовку "Авангард" впервые продемонстрировали военным инспекторам из США, работавшим в России 24-26 ноября в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях.

Показ был проведен для обеспечения жизнеспособности и эффективности договора СНВ, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

Боевой блок "Авангард" предназначен для установки на межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ. Основным отличием нового оружия от имеющихся боеголовок является возможность маневрировать по курсу и высоте на всем протяжении полета. Таким образом "Авангард" может преодолевать систему противоракетной обороны, рассчитанную на борьбу с целями, летящими по неизменной траектории.

Характеристики боеголовки засекречены. По данным из открытых источников, длина "Авангарда" 5,4 метра, его корпус изготовлен из жаростойких композитов, обеспечивающих работу бортовых систем при нагреве до нескольких тысяч градусов. Также боевой блок защищен от лазерного и нейтронного излучения. Мощность ядерного заряда блока оценивается в 0,8-2 мегатонны.

Серийное производство нового оружия началось летом 2018 года. В декабре был произведен тестовый запуск из позиционного района Домбаровский под Оренбургом по камчатскому полигону Кура. По словам вице-премьера Юрия Борисова, "Авангард" успешно отработал программу маневрирования на скорости 27 Махов и поразил заданную цель.

Первый ракетный полк с боеголовками нового поколения заступит на боевое дежурство под Оренбургом до конца 2019 года. В ближайшей перспективе носителем "Авангарда" станет тяжелая МБР РС-28 "Сармат".

Антон Валагин