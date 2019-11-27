CALCM: GPS-первенцы уходят на покой

ВВС США попрощались со своими легендарными ракетами. Вчера, 25 ноября, портал thedrive.com сообщил о том, что на базе Барксдейл (штат Луизиана) прошла торжественная церемония снятия с вооружения крылатых ракет Conventional Air-Launched Cruise Missile (CALCM), более известных как AGM-86C/D.

Программа CALCM является продолжением программы ALCM по разработке ядерного оружия 70-х годов, которая в итоге вылилась в разработку ракеты AGM-86B. Ракеты AGM-86C/D являются неядерными модификациями крылатых ракет AGM-86B, способных нести ядерную боеголовку. Их главная особенность заключается в том, что это первые в мире боеприпасы со спутниковым наведением.

Ракета AGM-86C/D Источник изображения: thedrive.com

Боевое крещение ракеты AGM-86 прошли во время операции "Буря в пустыне". В качестве замены детищу программы CALCM в ВВС США поступают ракеты типа AGM-158 (JASSM). По неофициальным данным, на вооружении ВВС США осталось порядка 400 неизрасходованных ракет AGM-86C/D.